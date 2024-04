Gefängnisse „denkbar schlechtester Ort für Kinder“

Die Fachleute schlagen unter anderem Jugendhilfe und Maßnahmen im Zivilrecht für Zehn- bis 13-Jährige vor. In den meisten EU-Ländern liegt die Grenze zur Strafmündigkeit, wie berichtet, ebenfalls bei 14 bis 15 Jahren. Die Strafmündigkeit ab zehn Jahren in der Schweiz ist dem Netzwerk nach von einem konsequent erzieherischen Ansatz geprägt: Es kann zu Unterbringen bei Einzelpersonen oder in sozialpädagogisch/therapeutischen Einrichtungen kommen. Über 15-Jährige können in der Schweiz maximal für ein Jahr ins Gefängnis kommen, über 16-Jährige höchstens vier Jahre. In Österreich sind es bereits maximal zehn beziehungsweise 15 Jahre.