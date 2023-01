4. Kampusch-Buch: „Warum Erfahrung nicht teilen?“

Natascha Kampusch hat im letzten Jahr ihr viertes Buch unter dem Titel „Stärke zeigen. Bewältigungsstrategien für ein kraftvolles Leben“ veröffentlicht. Ein Buch, das jetzt zur richtigen Zeit komme, wie die Autorin selbst erzählt. „Es ist ein Buch, das jeder Generation auch längerfristig über die Jahrzehnte helfen wird. Es ist nichts, was dem Zeitgeist speziell entsprungen ist, was aber sehr gut in diese Zeit hineinpasst.“ Kampusch möchte Menschen an dem Punkt abholen, an dem sie sind. „Es soll keine Belehrung sein“, erklärt sie im Talk mit Jana Pasching. Mittels ihrer persönlichen Biografie könne der Ratgeber vielmehr als „leitende Hand“ gesehen werden.