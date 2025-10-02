„Vielleicht ist Zell meine letzte Station“

Auf dem Eis sieht er sich als Führungsspieler. Mit 37 Jahren ist er zudem der älteste Eisbär im Pinzgau. Als „Papabär“ sieht er sich aber nicht. „Ich war auch einmal jung und habe mir von den älteren Spielern vieles abgeschaut. Junge Spieler sollte man aber auch junge Spieler sein lassen“, ist er überzeugt. Das ist er auch von seinem großen Ziel mit dem EKZ, hätte er einen Titel gerne in seiner Vita stehen.