Erste Bank: Bargeld-Limit und kein Online-Banking

Wochenende ohne Online-Banking: Die Erste Bank und Sparkassen schalten ihr digitales Angebot George für fast 20 Stunden ab. Kunden müssen sich dabei auch auf Einschränkungen bei Bargeldbehebungen und Kartenzahlungen einstellen.
Von Samstag, 20. September, 22 Uhr, bis Sonntag, 21. September, 18 Uhr, werden bei der Erste Bank geplante Wartungsarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit ist George – sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden – nicht verfügbar.
Treffen wird das leider so einige Österreicherinnen und Österreicher: Wie die Erste Bank und Sparkassen erklären, zählen sie in Österreich rund 3,2 Millionen Kunden.
Doch der Ausfall trifft nicht nur das Online-Banking:
Kartenzahlungen: Debitkarten funktionieren nur bis zum persönlichen Limit, maximal 1500 Euro pro Tag.
Internetzahlungen mit zusätzlicher Bestätigung via George ID, s Identity oder cardTAN sind nicht möglich.
Bargeld: Abhebungen sind auf 400 Euro pro Tag begrenzt. Mehrere Behebungen sind möglich, solange dieser Betrag nicht überschritten wird.
Kreditkarten: Zahlungen und Bargeldbehebungen laufen bis zum jeweiligen Limit, im Internet jedoch ebenfalls nur eingeschränkt.
Besonders betroffen: spark7-Kunden sowie Kunden der Zweite Sparkasse können in dieser Zeit weder Bargeld abheben noch mit Karte bezahlen.
Die Erste Bank empfiehlt daher, rechtzeitig vor 22 Uhr am Samstag wichtige Überweisungen zu erledigen, geplante Online-Einkäufe zu verschieben und genügend Bargeld zu beheben.
