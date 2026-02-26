Vorteilswelt
Ungewöhnlich offen

Messi gesteht: Diesen Fehler „bereue ich zutiefst“

Fußball International
26.02.2026 15:25
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/RYAN SIRIUS SUN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

So offen erlebt man ihn selten! Lionel Messi spricht in einem Podcast über einen Fehler, der ihn bis heute beschäftigt.

0 Kommentare

Im mexikanischen Podcast „Miro de Atras“ gewährte der Weltmeister private Einblicke und überraschte mit einem ehrlichen Geständnis. Nicht verpasste Titel oder verlorene Finals plagen ihn, sondern etwas ganz anderes. „Ich bereue viele Dinge“, sagte Messi. Gemeint war jedoch kein sportliches Kapitel seiner Karriere, sondern seine Schulzeit. „Als Kind nicht Englisch gelernt zu haben. Ich hatte genügend Zeit dafür, zumindest Englisch zu lernen, aber ich tat es nicht. Das bereue ich zutiefst.“

„Ich dachte immer, was für ein Idiot ich bin“
Der 38-Jährige erklärte, dass ihn das immer wieder eingeholt habe: „Ich habe Situationen erlebt, in denen ich mit unglaublichen und spektakulären Persönlichkeiten hätte reden können, und fühlte mich dann immer ziemlich ungebildet.“ Für ihn sei das unangenehm gewesen. „Ich dachte immer, was für ein Idiot ich bin“, gestand Messi offen.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/MARCOS PIN)

Mit 13 Jahren zog er von Rosario nach Barcelona, wurde in der berühmten Nachwuchsakademie „La Masia“ ausgebildet und machte dort auch seinen Schulabschluss. Sein letztes Schuljahr in Argentinien sei „ein Desaster“ gewesen. „Du lernst durch den Fußball viel, und er vermittelt viele Werte“, betonte er dennoch.

Seit 2023 spielt Messi für Inter Miami in der MLS. Öffentlich spricht er kaum Englisch – zuletzt wurde er jedoch beobachtet, wie er mit Schiedsrichtern auf Englisch kommunizierte. 

Auch sportlich läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Inter Miami verlor zum Saisonauftakt mit 0:3 bei Los Angeles FC.

