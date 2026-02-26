Messi gesteht: Diesen Fehler „bereue ich zutiefst“

So offen erlebt man ihn selten! Lionel Messi spricht in einem Podcast über einen Fehler, der ihn bis heute beschäftigt.
Im mexikanischen Podcast „Miro de Atras“ gewährte der Weltmeister private Einblicke und überraschte mit einem ehrlichen Geständnis. Nicht verpasste Titel oder verlorene Finals plagen ihn, sondern etwas ganz anderes. „Ich bereue viele Dinge“, sagte Messi. Gemeint war jedoch kein sportliches Kapitel seiner Karriere, sondern seine Schulzeit. „Als Kind nicht Englisch gelernt zu haben. Ich hatte genügend Zeit dafür, zumindest Englisch zu lernen, aber ich tat es nicht. Das bereue ich zutiefst.“
„Ich dachte immer, was für ein Idiot ich bin“
Der 38-Jährige erklärte, dass ihn das immer wieder eingeholt habe: „Ich habe Situationen erlebt, in denen ich mit unglaublichen und spektakulären Persönlichkeiten hätte reden können, und fühlte mich dann immer ziemlich ungebildet.“ Für ihn sei das unangenehm gewesen. „Ich dachte immer, was für ein Idiot ich bin“, gestand Messi offen.
Mit 13 Jahren zog er von Rosario nach Barcelona, wurde in der berühmten Nachwuchsakademie „La Masia“ ausgebildet und machte dort auch seinen Schulabschluss. Sein letztes Schuljahr in Argentinien sei „ein Desaster“ gewesen. „Du lernst durch den Fußball viel, und er vermittelt viele Werte“, betonte er dennoch.
Seit 2023 spielt Messi für Inter Miami in der MLS. Öffentlich spricht er kaum Englisch – zuletzt wurde er jedoch beobachtet, wie er mit Schiedsrichtern auf Englisch kommunizierte.
Auch sportlich läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Inter Miami verlor zum Saisonauftakt mit 0:3 bei Los Angeles FC.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.