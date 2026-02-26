Messi gesteht: Diesen Fehler „bereue ich zutiefst“

„Ich dachte immer, was für ein Idiot ich bin“

Der 38-Jährige erklärte, dass ihn das immer wieder eingeholt habe: „Ich habe Situationen erlebt, in denen ich mit unglaublichen und spektakulären Persönlichkeiten hätte reden können, und fühlte mich dann immer ziemlich ungebildet.“ Für ihn sei das unangenehm gewesen. „Ich dachte immer, was für ein Idiot ich bin“, gestand Messi offen.