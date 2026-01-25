2000 Jakobsmuscheln für neue „Bridgerton“-Romanze

Fans wissen: In jeder neuen Staffel werden neue Sprösse der wohlhabenden Familie Bridgerton unter die Haube gebracht. Dieses Mal ist der Hallodri-Sohn Benedict (Luke Thompson) an der Reihe – ob er will oder nicht, das macht ihm seine Mutter unmissverständlich klar. Doch als er auf einem Maskenball eine faszinierende Frau (Yerin Ha) trifft, ist er ohnehin plötzlich recht heiratswillig – blöd nur, dass er die Identität der maskierten Traumfrau nicht kennt ...