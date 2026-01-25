2000 Jakobsmuscheln für neue „Bridgerton“-Romanze

Mehr ist mehr: Netflix hat für die vierte Staffel einer seiner absoluten Hitserien keine Kosten und Mühen gescheut. „Bridgerton“ kommt dieses Mal als Aschenputtel-Story samt Maskenball daher. Die „Krone“ kennt alle Superlative der Produktion.
Fans wissen: In jeder neuen Staffel werden neue Sprösse der wohlhabenden Familie Bridgerton unter die Haube gebracht. Dieses Mal ist der Hallodri-Sohn Benedict (Luke Thompson) an der Reihe – ob er will oder nicht, das macht ihm seine Mutter unmissverständlich klar. Doch als er auf einem Maskenball eine faszinierende Frau (Yerin Ha) trifft, ist er ohnehin plötzlich recht heiratswillig – blöd nur, dass er die Identität der maskierten Traumfrau nicht kennt ...
Viel mehr dürfen wir noch nicht verraten, schließlich verhängt Netflix strenge Sperrfristen. Klar ist aber, dass die neuen Folgen von „Bridgerton“ noch einmal ein Stück opulenter ausgestattet wurden, als es bisher üblich war – der Streaminggigant weiß, dass er bei diesem Fan-Favoriten abliefern muss, nachdem kürzlich zwei weitere wichtige Pferde im Netflix-Stall ausgelaufen sind: Stranger Things und Squid Game.
Also wurden für die Drehs der rauschenden Bälle der feinen englischen Gesellschaft kurzerhand 2000 Jakobsmuscheln aus Cornwall besorgt, die einzeln in Goldfolie gewickelt wurden. Dazu noch 300 Meter Blumengirlanden, 6000 Kerzen, 700 Schmuckstücke und 172 Maskenball-Kostüme von der Schachfigur bis zum Kaninchen. Weitere Superlative gefällig? An dem Kleid von „Aschenputtel“ Sophie (großes Bild) arbeiteten sechs Personen gleichzeitig; die Vintage-Satinhandschuhe haben von Dior inspirierte Monogramme, die Cinderella-Schuhe sind eine silberne Abwandlung von Jimmy-Choo-Pumps.
Daneben will die Königin natürlich nicht blass aussehen: Sie trägt in dieser Staffel 19 verschiedene Perücken. Es dauerte einen ganzen Monat, um die Kronleuchterperücke der Königin anzufertigen, die aus 27 winzigen Armen mit kleinen Lampen und fünf Pralinen, die komplett aus Haar geformt wurden, bestand. Das Schauvergnügen ist also angerichtet – die ersten vier Folgen starten am 29. Jänner auf Netflix.
