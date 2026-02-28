Nur Prevc in Hinzenbach noch besser als Eder

Weltcup-Dominatorin Nika Prevc hat das erste von zwei Weltcup-Skispringen in Hinzenbach knapp gewonnen. Am Samstag hielt die Slowenin auf der Normalschanze in Oberösterreich bei frühlingshaften Bedingungen die rot-weiß-rote Top-Adlerin Lisa Eder um drei bzw. Anna Odine Ström aus Norwegen um 20,3 Punkte auf Distanz und baute mit dem 14. Saisonsieg ihre Gesamtführung weiter aus.