Stadtregierung begräbt Megaprojekt, erntet Spott

Kritik an „Doppelmoral“

„ESC ja – Marktviertel nein? Die Doppelmoral von BM Anzengruber ist unglaubwürdig“, kritisierte Fritz-GR Andrea Haselwanter-Schneider und forderte einen Kassasturz. „Wenn es um die Aufenthalts- und Lebensqualität der Innsbruckerinnen und Innsbrucker geht, soll plötzlich kein Geld mehr da sein? Das ist schlicht unglaubwürdig. Was in anderen Städten und Gemeinden möglich ist, muss auch in Innsbruck möglich sein. Anzengruber soll seine Hausaufgaben machen und bei Land, Bund und EU vorstellig werden, um weitere Mittel zu lukrieren“, so Haselwanter-Schneider.