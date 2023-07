Zum Cappuccino auf die „Ponte Sarajevo“

Stadt mal kein Bittsteller bei Privateigentümern

Der größte Vorteil dabei: Die Stadt ist selbst größter Grundeigentümer in diesem Bereich, ihr gehören 23.500 Quadratmeter innerstädtischer Flächen direkt am Innufer. Ein Millionenschatz, der demnächst gehoben werden kann, wenn die Landespolizeidirektion in das neue Sicherheitszentrum in der Kaiserjägerstraße übersiedelt. Das ist für 2025 geplant. Ende 2024 endet der Pachtvertrag für die desolate Markthallengarage, in der Markthalle sind die Mietverhältnisse mit 2027 befristet.