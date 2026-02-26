Gastro-Baustellen der Stadt: Kleine Fortschritte

Nutzungskonzepte werden erörtert

Der Alpenverein bestätigt gegenüber der „Krone“ sein Interesse: Man sei seit Langem auf der Suche nach einer Ausstellungsfläche, „um die eigene Sammlung von Kunst- und Kulturgütern einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, teilt Generalsekretär Clemens Matt mit. Keines der bisherigen Konzepte für die verschiedensten Orte sei jedoch realisiert worden. Mit BM Johannes Anzengruber stehe man dazu in engem Austausch. Am Donnerstag soll die Nutzung des Kubus von Matt und Vertretern des Stadtsenats gemeinsam erörtert werden. Wichtig sei, „dass es eine gute Lösung für den Ort gibt“, betonte Matt.