Aus für MCI verzögert Neubau des Hofgartencafés

Unklare Zufahrt lähmt Projekt

Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Bei einer geplanten Fertigstellung 2025 hätte es zumindest einmal einen Spatenstich geben müssen. Die Burghauptmannschaft als Eigentümer teilt dazu mit: „Ein Spatenstich für das Hofgarten-Café konnte in der Tat bedauerlicherweise noch nicht stattfinden. Grund dafür ist unter anderem der direkt nebenan geplant gewesene Bau des MCI, durch dessen Nichtumsetzung andere Zufahrtsmöglichkeiten zum Café geprüft werden müssen.“ Wie lange das dauert – unklar.