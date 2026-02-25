Neue Autoanlage mit 70 Meter langem Waschtunnel

Die Waschmethode dieser Anlagen ist neu: „Wir fangen das gesamte Abwasser auf. Verschiedene Becken und Filter bereiten dieses so wieder auf, dass es die Ursprungsqualität erreicht. Nur fünf Prozent ergänzt die Anlage mit Frischwasser“, erklärt Oberscheider den aufwendigen Prozess. „Auch die Sonnenenergie wollen wir mit einer Photovoltaik-Anlage nutzen.“