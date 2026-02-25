Vorteilswelt
Eishockeygröße baut

Neue Autoanlage mit 70 Meter langem Waschtunnel

Kärnten
25.02.2026 17:00
Nach Salzburg, Wien und Graz wird eine riesige Waschanlage in Klagenfurt gebaut.
Nach Salzburg, Wien und Graz wird eine riesige Waschanlage in Klagenfurt gebaut.(Bild: Oberscheider Car Wash)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Gegenüber der Metro beim Möbelhaus Ikea, in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt Klagenfurt-Ost, ist bald Baustart. Bauherr ist Herbert Oberscheider, der in den 1980er-Jahren als Eishockeygröße in Lustenau populär war. Nun macht er sein Geld mit Waschstraßen.

Herbert Oberscheider hat bereits Anlagen in Graz, Wien und Salzburg errichtet, auch in Villach wird in der Bruno-Kreisky-Straße gerade die größte Waschanlage der Draustadt hingestellt. Bald wird auch in Klagenfurt um zehn Millionen Euro eine große Indoorhalle gebaut.

70 Meter langer Waschtunnel entsteht
Ein 70 Meter langer hochmoderner Waschtunnel soll entstehen, dazu will man 21 Saugplätze und 35 kostenlose Außensaugplätze zur Verfügung stellen. Außerdem sind zusätzlich noch 17 Selbstbedienungsplätze geplant.

Die Waschmethode dieser Anlagen ist neu: „Wir fangen das gesamte Abwasser auf. Verschiedene Becken und Filter bereiten dieses so wieder auf, dass es die Ursprungsqualität erreicht. Nur fünf Prozent ergänzt die Anlage mit Frischwasser“, erklärt Oberscheider den aufwendigen Prozess. „Auch die Sonnenenergie wollen wir mit einer Photovoltaik-Anlage nutzen.“

Diese große Waschstraße wird gerade in Villach in der Bruno-Kreisky-Straße errichtet.
Diese große Waschstraße wird gerade in Villach in der Bruno-Kreisky-Straße errichtet.(Bild: Oberscheider Car Wash)

Schwedisches Möbelhaus ist ein guter Nachbar
„Nach Villach ist Klagenfurt für uns der nächste logische Schritt. Die Lage direkt neben dem schwedischen Einrichtungshaus bietet ideale Voraussetzungen für eine hohe Kundenfrequenz und beste Erreichbarkeit“, so Oberscheider.

Kurze Waschzeiten, moderne Technik und großzügige Platzverhältnisse sollen in der Landeshauptstadt ein neues Niveau der Fahrzeugpflege bieten. Der Baustart ist nach positivem Abschluss des Genehmigungsverfahrens geplant.

„Mit dieser Betriebsansiedelung werden in Klagenfurt Arbeitsplätze geschaffen“, freut sich VP-Wirtschaftsstadtrat Julian Geier.

Kärnten
25.02.2026 17:00
Kärnten

