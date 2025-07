Beim Electric Love Festival werden Träume wahr

„Radiosender der Zukunft“ bespielte ganztags die Bühne

Sein Debüt feiert heuer „LELO“. Der gebürtige Salzburger ist Teil von „Radio Rudina“, einem Herzensprojekt von befreundeten Kreativköpfen (auch aus Salzburg). Dieses wurde vor rund sechs Jahren in Kroatien gegründet und ist mittlerweile von Wien aus international auf Erfolgskurs ist. „Wir machen das, worauf wir Lust haben. Das ist genau das, was uns ausmacht. Wir müssen nicht in eine Schublade gezwängt werden“, erklärt der studierte Architekt.