Brennerautobahn war nach Unfall mit Lkw gesperrt

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich Dienstagnachmittag auf der Tiroler Brennerautobahn bei Matrei. Ein Lkw, ein Kleintransporter und ein Pkw waren in den Unfall verwickelt. In der Folge musste die Brennerautobahn über eine Stunde komplett gesperrt werden.
Es war kurz vor 16 Uhr, als ein Lkw-Fahrer (48) aus Weißrussland in Fahrtrichtung Süden im Bereich Matrei sein Schwerfahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste. Das dürfte der 31-jährige Lenker eines Kleintransporters zu spät bemerkt haben. Der Pole krachte mit seinem Fahrzeug in den Lkw.
Ein Lenker wurde erheblich verletzt
In der Folge kollidierte der Kleintransporter auch noch mit einem Auto, das auf der Überholspur unterwegs war. Der Wagen wurde von einem 46-jährigen Österreicher gelenkt. Der Pole erlitt bei dem Aufprall erhebliche Verletzungen. Er wurde vom Lkw-Fahrer und anderen Verkehrsteilnehmern aus seinem Transporter befreit und erstversorgt. Die beiden anderen involvierten Lenker kamen mit dem Schrecken davon. Das Auto und der Kleintransporter wurden schwer beschädigt.
Transporter und Lkw mussten mithilfe eines Abschleppwagens von der Unfallstelle entfernt werden. Dadurch war die Brennerautobahn mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verzögerungen.
