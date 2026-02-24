Brennerautobahn war nach Unfall mit Lkw gesperrt

Ein Lenker wurde erheblich verletzt

In der Folge kollidierte der Kleintransporter auch noch mit einem Auto, das auf der Überholspur unterwegs war. Der Wagen wurde von einem 46-jährigen Österreicher gelenkt. Der Pole erlitt bei dem Aufprall erhebliche Verletzungen. Er wurde vom Lkw-Fahrer und anderen Verkehrsteilnehmern aus seinem Transporter befreit und erstversorgt. Die beiden anderen involvierten Lenker kamen mit dem Schrecken davon. Das Auto und der Kleintransporter wurden schwer beschädigt.