Nationalrat beschließt „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“

Bis 2029 will der Bund wieder innerhalb der Maastricht-Grenze eines Defizits von maximal drei Prozent des BIP sein. Demnach muss das Minus von 3,1 auf 2,1 Prozent zurückgehen. Den Ländern wird eine Verschuldung von 1,1 Prozent im Jahr 2026 bis 0,7 Prozent im Jahr 2029 zugestanden. Jeweils ein Fünftel dieses erlaubten Defizits müssen die Länder den Gemeinden einräumen. Ab 2030 soll dann der Anteil des Bundes inklusive Sozialversicherung an der erlaubten Verschuldung bei 76 Prozent und jener der Länder und Gemeinden bei 24 Prozent liegen.