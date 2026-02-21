Unternehmer und Kollegen als Helden im Schnee

Anrufe von drei Ortschaften weiter

„Mein Telefon klingelte ununterbrochen. Selbst aus Piringsdorf, drei Ortschaften weiter, kamen Hilferufe“, schildert Kühlsam. „Ich fühlte mich erleichtert, als der Mini-Bagger im Anrollen war. Ohne die tatkräftige Unterstützung wäre ich aufgrund der Schneemassen nicht aus meinem Haus gekommen“, freute sich eine Nachbarin so wie viele andere. „Uns war es das Wichtigste, den Leuten einfach rasch zu helfen“, betont der Dachdeckermeister. Dieses starke Zeichen des Dorfzusammenhalts kam gut an: „In Hammerteich kommt Hilfe, wenn sie gebraucht wird.“ Vanessa Wittmann