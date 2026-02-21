Vorteilswelt
Zugänge freigeräumt

Unternehmer und Kollegen als Helden im Schnee

Burgenland
21.02.2026 17:00
Alexander Kühlsam im freiwilligen Einsatz.
Alexander Kühlsam im freiwilligen Einsatz.

Vorbildlich reagierten Burgenländer, um Menschen in Not sofort zu helfen. In Hammerteich (Bezirk Oberpullendorf) baggerte ein Unternehmer die Zugänge von Häusern frei.

Ein halber Meter Neuschnee, zugeschneite Einfahrten, blockierte Gehwege – die meisten Bewohner fühlten sich von der extremen Menge an „weißer Pracht“ regelrecht überrumpelt. Viele Ältere saßen in ihren Häusern fest. Dachdeckermeister Alexander Kühlsam nahm sich ein Herz.

Der Helfer überlegte nicht lange
In Hammerteich ging er mit gutem Beispiel voran. Der Unternehmer hatte nicht lange gezögert, um sich mit seinen Teamkollegen Endre und Christian am Freitag bereits in den frühen Morgenstunden auf Rettungsmission zu begeben. Das couragierte Trio rückte spontan mit dem firmeneigenen Bagger und einem Quad samt Schneepflug zu Anrainern in Not aus. Ohne Unterbrechung wurde für Menschen, die ihre Häuser nicht mehr eigenständig verlassen konnten, der Zugang freigeräumt.

Mitarbeiter Christian räumte für eingeschneite Anrainer bis spät am Abend die Wege frei.
Mitarbeiter Christian räumte für eingeschneite Anrainer bis spät am Abend die Wege frei.

 

Anrufe von drei Ortschaften weiter
 „Mein Telefon klingelte ununterbrochen. Selbst aus Piringsdorf, drei Ortschaften weiter, kamen Hilferufe“, schildert Kühlsam. „Ich fühlte mich erleichtert, als der Mini-Bagger im Anrollen war. Ohne die tatkräftige Unterstützung wäre ich aufgrund der Schneemassen nicht aus meinem Haus gekommen“, freute sich eine Nachbarin so wie viele andere. „Uns war es das Wichtigste, den Leuten einfach rasch zu helfen“, betont der Dachdeckermeister. Dieses starke Zeichen des Dorfzusammenhalts kam gut an: „In Hammerteich kommt Hilfe, wenn sie gebraucht wird.“ Vanessa Wittmann

Burgenland
21.02.2026 17:00
Burgenland
