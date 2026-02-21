Hohe Auslastung im Einkaufsparadies Südpark

Das Klagenfurter Einkaufszentrum Südpark floriert, 85 Geschäfte sind gut besucht. Jetzt kommen drei neue dazu: Ein Optiker, Modegeschäft und eine Schneiderei sperren auf. Geschäftsführer Heinz Achatz hat 99 Prozente der Läden im Shoppingcenter vergeben.
Mit seiner Geschäftsvielfalt punktet der Südpark das ganze Jahr durch. Jetzt kommen drei neue Läden dazu. Der holländische Optiker „Eyes and More“ eröffnet im April. „Sie bieten Brillen zum Festpreis an und machen ein gutes Geschäft mit Kontaktlinsen“, sagt Südpark-Manager Heinz Achatz. „Eyes and More hat schon 300 Läden in Europa. Toll, dass sie zu uns kommen.“
Mode und Schneiderei
Auch die deutsche Modekette „Ulla Popken“ wird ab dem Frühsommer im Rampenlicht stehen. „Sie verkaufen größere Damenmode. Und ziehen damit viele Kundinnen an“, sagt Achatz. „Die stylische Modekette bietet schicke Outfits an und setzt stets auf die neusten Trends.“
Das Spielwarengeschäft Spielmann zieht um. Im Mai sperrt eine Schneiderei auf. „Wir setzen sehr auf Dienstleistungsbetriebe. Auch ein Schuhmacher, Schlüsseldienst und eine Putzerei (über Bipa) wird angeboten“, sagt Achatz, der im Shoppingcenter 99 Prozent (!) aller Geschäfte vergeben hat. Damit ist auch die Pletzer-Gruppe sehr zufrieden, dem Tiroler Familienunternehmen gehört das Shoppingcenter.
Koralmbahn bringt steirische Kunden
Heinz Achatz freut sich auch über das rege Interesse an der Koralmbahn. „Wir haben nun sehr viele steirische Kunden mehr im Shoppingcenter. Vor allem am Wochenende geht es immer rund.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.