Drei neue Geschäfte

Hohe Auslastung im Einkaufsparadies Südpark

Kärnten
21.02.2026 16:00
Südpark-Geschäftsführer Heinz Achatz bietet viele Dienstleistungsbetriebe an.
Südpark-Geschäftsführer Heinz Achatz bietet viele Dienstleistungsbetriebe an.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Das Klagenfurter Einkaufszentrum Südpark floriert, 85 Geschäfte sind gut besucht. Jetzt kommen drei neue dazu: Ein Optiker, Modegeschäft und eine Schneiderei sperren auf. Geschäftsführer Heinz Achatz hat 99 Prozente der Läden im Shoppingcenter vergeben.

0 Kommentare

Mit seiner Geschäftsvielfalt punktet der Südpark das ganze Jahr durch. Jetzt kommen drei neue Läden dazu. Der holländische Optiker „Eyes and More“ eröffnet im April. „Sie bieten Brillen zum Festpreis an und machen ein gutes Geschäft mit Kontaktlinsen“, sagt Südpark-Manager Heinz Achatz. „Eyes and More hat schon 300 Läden in Europa. Toll, dass sie zu uns kommen.“

Die 85 Geschäfte im Südpark machen viel Umsatz.
Die 85 Geschäfte im Südpark machen viel Umsatz.(Bild: Christian Tragner)
Anton und Manfred Pletzer gefällt im Südpark die Auslastung von 99 Prozent.
Anton und Manfred Pletzer gefällt im Südpark die Auslastung von 99 Prozent.(Bild: Christian Tragner)
Auch bei Action ist jeden Tag viel los.
Auch bei Action ist jeden Tag viel los.(Bild: Christian Tragner)

Mode und Schneiderei

Auch die deutsche Modekette „Ulla Popken“ wird ab dem Frühsommer im Rampenlicht stehen. „Sie verkaufen größere Damenmode. Und ziehen damit viele Kundinnen an“, sagt Achatz. „Die stylische Modekette bietet schicke Outfits an und setzt stets auf die neusten Trends.“

Das Spielwarengeschäft Spielmann zieht um. Im Mai sperrt eine Schneiderei auf. „Wir setzen sehr auf Dienstleistungsbetriebe. Auch ein Schuhmacher, Schlüsseldienst und eine Putzerei (über Bipa) wird angeboten“, sagt Achatz, der im Shoppingcenter 99 Prozent (!) aller Geschäfte vergeben hat. Damit ist auch die Pletzer-Gruppe sehr zufrieden, dem Tiroler Familienunternehmen  gehört das Shoppingcenter.

Koralmbahn bringt steirische Kunden
Heinz Achatz freut sich auch über das rege Interesse an der Koralmbahn. „Wir haben nun sehr viele steirische Kunden mehr im Shoppingcenter. Vor allem am Wochenende geht es immer rund.“

Kärnten
21.02.2026 16:00
Kärnten

