Hohe Auslastung im Einkaufsparadies Südpark

Das Spielwarengeschäft Spielmann zieht um. Im Mai sperrt eine Schneiderei auf. „Wir setzen sehr auf Dienstleistungsbetriebe. Auch ein Schuhmacher, Schlüsseldienst und eine Putzerei (über Bipa) wird angeboten“, sagt Achatz, der im Shoppingcenter 99 Prozent (!) aller Geschäfte vergeben hat. Damit ist auch die Pletzer-Gruppe sehr zufrieden, dem Tiroler Familienunternehmen gehört das Shoppingcenter.

Koralmbahn bringt steirische Kunden

Heinz Achatz freut sich auch über das rege Interesse an der Koralmbahn. „Wir haben nun sehr viele steirische Kunden mehr im Shoppingcenter. Vor allem am Wochenende geht es immer rund.“