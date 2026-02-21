In Rennweg wohnt man bald in Gemeinsamkeit

Im Zentrum des künftigen Wohnparks in der Katastralgemeinde St. Peter steht eine begrünte Gemeinschaftsfläche: Die Autos werden außerhalb der eigentlichen Wohnanlage abgestellt – pro Wohneinheit ist ein überdachter und ein nicht überdachter Stellplatz geplant. Die Wege zwischen den Häusern dürfen nur in Notfällen befahren werden. Somit soll inmitten der Gebäude eine ruhige, grüne Zone entstehen, welche die Bewohner zum gemütlichen Zusammenkommen einlädt.