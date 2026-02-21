Gall geht als Gesamtfünfter in UAE-Schlussetappe

Felix Gall ist bei der zweiten Bergankunft der zur World Tour zählenden UAE-Rundfahrt als Dritter aufs Podest geklettert!
Der 27-jährige Osttiroler lieferte auf der 6. und vorletzten Etappe eine offensive Vorstellung und musste sich auf den 168 Kilometern von Al Ain nach Jebel Hafeet nur dem mexikanischen Jungstar Isaac Del Toro (UAE) und Luke Plapp (Jayco) geschlagen geben (+21 Sekunden). Del Toro entriss dem zuvor führenden Antonio Tiberi auch das Trikot des Gesamtführenden.
Der Italiener versuchte die Attacken von Del Toro zu kontern und übernahm sich dabei (+31 Sekunden), er liegt nun 20 Sekunden zurück. Decathlon-Kapitän Gall geht als Fünfter mit 1:34 Minuten Rückstand auf Del Toro in die abschließende Sprint-Etappe.
„Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden!“
„Wir wollten um das Podium und den Etappensieg kämpfen. Am Ende hat es nicht geklappt, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Gall, dessen Attacke sechs Kilometer vor dem Ziel nicht erfolgreich gewesen war. „Es hat Spaß gemacht, offensiv zu fahren, anstatt mich zu verstecken und darauf zu warten, dass die anderen einen Zug machen.“
Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) hatte ganz vorne wiederum nichts mitzureden und rangiert in der Gesamtwertung nur auf Platz zehn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.