Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Dritter auf 6. Etappe

Gall geht als Gesamtfünfter in UAE-Schlussetappe

Sport-Mix
21.02.2026 15:45
Felix Gall
Felix Gall
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Felix Gall ist bei der zweiten Bergankunft der zur World Tour zählenden UAE-Rundfahrt als Dritter aufs Podest geklettert!

0 Kommentare

Der 27-jährige Osttiroler lieferte auf der 6. und vorletzten Etappe eine offensive Vorstellung und musste sich auf den 168 Kilometern von Al Ain nach Jebel Hafeet nur dem mexikanischen Jungstar Isaac Del Toro (UAE) und Luke Plapp (Jayco) geschlagen geben (+21 Sekunden). Del Toro entriss dem zuvor führenden Antonio Tiberi auch das Trikot des Gesamtführenden.

Der Italiener versuchte die Attacken von Del Toro zu kontern und übernahm sich dabei (+31 Sekunden), er liegt nun 20 Sekunden zurück. Decathlon-Kapitän Gall geht als Fünfter mit 1:34 Minuten Rückstand auf Del Toro in die abschließende Sprint-Etappe.

„Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden!“
„Wir wollten um das Podium und den Etappensieg kämpfen. Am Ende hat es nicht geklappt, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Gall, dessen Attacke sechs Kilometer vor dem Ziel nicht erfolgreich gewesen war. „Es hat Spaß gemacht, offensiv zu fahren, anstatt mich zu verstecken und darauf zu warten, dass die anderen einen Zug machen.“

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) hatte ganz vorne wiederum nichts mitzureden und rangiert in der Gesamtwertung nur auf Platz zehn.

Sport-Mix
21.02.2026 15:45
