Gall geht als Gesamtfünfter in UAE-Schlussetappe

„Wir wollten um das Podium und den Etappensieg kämpfen. Am Ende hat es nicht geklappt, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Gall, dessen Attacke sechs Kilometer vor dem Ziel nicht erfolgreich gewesen war. „Es hat Spaß gemacht, offensiv zu fahren, anstatt mich zu verstecken und darauf zu warten, dass die anderen einen Zug machen.“