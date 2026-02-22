Vorteilswelt
Nach Sturz-Drama

Malinin mit Tränen in den Augen zurück am Eis

22.02.2026 10:49
Ilia Malinin
Ilia Malinin(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erst Hand in Hand mit Olympiasiegerin Alysa Liu, dann unter tosendem Applaus und mit Tränen in den Augen: Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin ist mehr als eine Woche nach seinem Kür-Drama aufs olympische Eis in Mailand zurückgekehrt. 

Der 21-Jährige begeisterte das Publikum beim Schaulaufen mit seiner fast schon üblichen spektakulären Flugshow und einem emotionalen Programm. Bei der gemeinsamen Darbietung mit den anderen US-Läufern lief er Hand in Hand mit Liu und Amber Glenn.

Hass-Nachrichten nach Drama
Malinin war nach dem Goldmedaillengewinn im Teambewerb in der Einzelkonkurrenz wegen mehrerer schwerer Patzer in der Kür noch vom ersten Platz nach dem Kurzprogramm auf den achten Rang abgerutscht. Anschließend schrieb Malinin bei Instagram, dass er mit dem immensen Druck nicht klargekommen sei – und sprach über das Thema mentale Gesundheit. Konkret berichtete er dabei auch von „widerwärtigem Online-Hass“.

Ilia Malinin verpatzte die Kür.
Malinin meldet sich:
„Widerwärtiger Online-Hass greift den Verstand an“
16.02.2026
Albtraum bei Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
14.02.2026

Vor seiner bitteren Niederlage in Italien war der zweimalige Weltmeister mehr als zwei Jahre lang ungeschlagen gewesen.

22.02.2026 10:49
