Malinin mit Tränen in den Augen zurück am Eis

Hass-Nachrichten nach Drama

Malinin war nach dem Goldmedaillengewinn im Teambewerb in der Einzelkonkurrenz wegen mehrerer schwerer Patzer in der Kür noch vom ersten Platz nach dem Kurzprogramm auf den achten Rang abgerutscht. Anschließend schrieb Malinin bei Instagram, dass er mit dem immensen Druck nicht klargekommen sei – und sprach über das Thema mentale Gesundheit. Konkret berichtete er dabei auch von „widerwärtigem Online-Hass“.