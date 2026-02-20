Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Leclerc Schnellster

Schlecht wie nie? Favorit Russell schlägt Alarm!

Formel 1
20.02.2026 18:56
Mercedes-Pilot George Russell
Mercedes-Pilot George Russell(Bild: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mercedes-Pilot George Russell, der ob eines vielversprechenden Autos nach der Regelrevolution als Titelfavorit gehandelt wird, schlägt Alarm! Die Starts seines Autos wären die schlechtesten in seiner gesamten Karriere gewesen. 

0 Kommentare

Charles Leclerc hat am letzten offiziellen Formel-1-Testtag vor Saisonstart im neuen Ferrari eine überlegene Bestzeit hingeknallt. Der Monegasse war am Freitag in Bahrain um 0,817 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Weltmeister Lando Norris im McLaren. Russell wurde mit 1,205 Sekunden Rückstand hinter Red-Bull-Star Max Verstappen (+1,117 Sek.) Vierter.

(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)

Sorgen machte sich Russell über die langsamen Starts seines Mercedes W17. „Ich denke, wir haben viel Potenzial unter der Haube“, meinte der 28-Jährige. „Aber um ein Rennen zu gewinnen, muss man auch ziemlich gut von der Linie kommen.“ Das scheint mit den neuen, durch einen deutlich größeren Batterie-Anteil von fast 50 Prozent der insgesamt rund 900 PS komplexeren Triebwerken noch nicht gelungen zu sein.

Russell tobt
„Die zwei Starts, die ich diese Woche gemacht habe, waren schlechter als die schlechtesten Starts meiner Formel-1-Karriere“, schilderte Russell. Lewis Hamilton dagegen habe bei den Starts sehr viel Terrain gutgemacht, sagte der Engländer über seinen Landsmann und früheren Mercedes-Teamkollegen, der seine Ferrari-Karriere im zweiten Jahr beim italienischen Traditionsteam wieder in erfolgreichere Bahnen lenken will.

Oscar Piastri
Oscar Piastri(Bild: AP/Darko Bandic)

Probleme bei Aston Martin
Weniger besorgt klang McLaren-Pilot Oscar Piastri, dessen Team ebenfalls mit Antriebssträngen von Mercedes ausgerüstet ist. „Starts sind viel schwieriger als letztes Jahr, es ist komplizierter aus jeder einzelnen Perspektive“, erklärte der Australier. „Und ich glaube, was wir im Moment sehen, ist einfach, dass es einige Leute hinbekommen und andere Leute sehr falsch machen.“ Bis zum Saisonstart am 8. März in Melbourne bleibt wenig Zeit, offizielle Testfahrten sind nicht mehr angesetzt.

(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)

Die Rundenzeiten in Bahrain waren nur sehr bedingt aussagekräftig. Die Teams fuhren unterschiedliche Programme. Mit offensichtlichen Problemen hatte in der Wüste von Sakhir Aston Martin zu kämpfen. Nachdem am Vortag im vom früheren Red-Bull-Stardesigner Adrian Newey entworfenen Auto von Ex-Weltmeister Fernando Alonso Probleme mit der Batterie aufgetreten und die Ersatzteile ausgegangen waren, kam dessen Teamkollege Lance Stroll am Schlusstag nur auf sechs Runden – und keine Zeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
20.02.2026 18:56
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Alarm
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
432.583 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
217.653 mal gelesen
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
163.883 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1732 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1489 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1341 mal kommentiert
Am Flughafen Wien lief der Betrieb am Freitagnachmittag wieder an. Im Bild rechts: Gestrandete ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf