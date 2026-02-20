Schlecht wie nie? Favorit Russell schlägt Alarm!

Probleme bei Aston Martin

Weniger besorgt klang McLaren-Pilot Oscar Piastri, dessen Team ebenfalls mit Antriebssträngen von Mercedes ausgerüstet ist. „Starts sind viel schwieriger als letztes Jahr, es ist komplizierter aus jeder einzelnen Perspektive“, erklärte der Australier. „Und ich glaube, was wir im Moment sehen, ist einfach, dass es einige Leute hinbekommen und andere Leute sehr falsch machen.“ Bis zum Saisonstart am 8. März in Melbourne bleibt wenig Zeit, offizielle Testfahrten sind nicht mehr angesetzt.