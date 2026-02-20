Schweden und Schweiz im Curling-Finale der Frauen

Schlecht wie nie? Favorit Russell schlägt Alarm!
Leclerc Schnellster
Die Schweiz und Schweden bestreiten beim olympischen Curling-Turnier das Frauen-Finale.
Im Halbfinale gewann das Schweizer Team um Skip Silvana Tirinzoni am Freitag gegen die USA 7:4 und spielt am Sonntag erstmals seit 2006 um Gold. Olympiasieger war die Schweiz bei den Frauen noch nie.
Die Schwedinnen um Skip Anna Hasselborg setzten sich 6:3 gegen die Weltmeisterinnen aus Kanada durch. Schwedens Frauen gewannen in Peking 2022 Bronze, in Pyeongchang 2018 holten sie Gold.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.