China-Kampfjets sorgen vor Japan für Schreckmoment

Ein chinesischer Marinesprecher erklärte, die japanische Darstellung entspreche nicht den Tatsachen. Japanische Flugzeuge hätten sich wiederholt den chinesischen Seestreitkräften genähert und diese bei einer angekündigten Flugübung während eines Manövers östlich der Miyako-Straße gestört. Japan hatte nach eigenen Angaben als Reaktion auf den chinesischen Flottenverband F-15-Kampfjets aufsteigen lassen.