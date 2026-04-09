Titelkampf und ein neuer Trainer für ÖSV-Damen

Über 20 Grad erfreuten in dieser Woche die Sonnenanbeter in Österreich. Von Winter war vielerorts keine Spur mehr. Nicht so auf der Reiteralm, wo von heute bis Sonntag die österreichische Ski-Staatsmeisterschaft stattfindet. „Wir sind perfekt vorbereitet, haben gute Bedingungen“, sagt Reiteralm-Boss Daniel Berchthaller, „Spannenden Entscheidungen steht nichts im Wege.“ Am Start stehen unter anderen Kugelgewinnerin Julia Scheib (in der Abfahrt, um FIS-Punkte zu sammeln), Conny Hütter, Olympiasiegerin Kathi Huber, Kathi Truppe oder bei den Herren Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner.