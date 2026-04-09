Titelkampf und ein neuer Trainer für ÖSV-Damen

Auf der Reiteralm steigt ab die Ski-Staatsmeisterschaft – zahlreiche Asse sind dabei. Außerdem wird heute der neue Cheftrainer der Damen präsentiert.
Über 20 Grad erfreuten in dieser Woche die Sonnenanbeter in Österreich. Von Winter war vielerorts keine Spur mehr. Nicht so auf der Reiteralm, wo von heute bis Sonntag die österreichische Ski-Staatsmeisterschaft stattfindet. „Wir sind perfekt vorbereitet, haben gute Bedingungen“, sagt Reiteralm-Boss Daniel Berchthaller, „Spannenden Entscheidungen steht nichts im Wege.“ Am Start stehen unter anderen Kugelgewinnerin Julia Scheib (in der Abfahrt, um FIS-Punkte zu sammeln), Conny Hütter, Olympiasiegerin Kathi Huber, Kathi Truppe oder bei den Herren Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner.
Zurück aus Norwegen
Im Zuge der Staatsmeisterschaften wird heute auch der neue Cheftrainer der Damen präsentiert. Alle Anzeichen verdichteten sich zuletzt, dass es – wie von der „Krone“ bereits berichtet – Hannes Zöchling ist, der Assinger-Nachfolger wird. Zuletzt war Zöchling zwei Jahre für Norwegens Technik-Damen zuständig und wird auf der Reiteralm dabei sein.
Die auch bei den internationalen Assen ein beliebter Trainingsort ist. Mikaela Shiffrin vertraut ebenso auf die Steiermark wie etwa auch die Schweizer und Norweger. „Wir können in den Trainings weltcuptaugliche Bedingungen bieten, gewisse Pisten auch simulieren“, sagt Berchthaller. Das „Saisonfinale“ steigt am Montag mit britischen FIS-Rennen. „Einige weitere Rennanfragen haben wir sogar abgelehnt“
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