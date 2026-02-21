Immer noch mehr Urlauber: Tirol kratzt an Rekord

53 Prozent kommen aus Deutschland

Winterurlaub in Tirol ist gefragt wie nie. Das zeigen die aktuellen Saisonzahlen. Zwischen November und Ende Jänner haben 3,1 Millionen Urlauber die Tiroler Skiorte gestürmt. Das sind um über 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein 1,6 Millionen Deutsche haben in dieser Saison bereits in Tirol Urlaub gemacht. Fast 53 Prozent aller Gäste kommen aus dem Nachbarland, gefolgt von den Niederländern mit 13 Prozent Gästeanteil.