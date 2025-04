Glockner-Drama: Ermittlungen fast wie in Krimi

Was an dem Samstag bzw. in der Nacht auf Sonntag tatsächlich am Stüdlgrat passierte, weiß wohl nur der 36-jährige Salzburger allein. Nur er hat es überlebt. Der Alpinist gilt bei dem Drama als „Beschuldigter“. Der Vorwurf: „Verdacht der fahrlässigen Tötung“. Denn er war derjenige des Duos, der über mehr Erfahrung bei solchen Hochtouren verfügte.