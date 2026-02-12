Rot-Grün wird in St. Pölten immer wahrscheinlicher

Die kleinste Zweier-Koalition

Rot-Grün wäre in St. Pölten jene Koalition, die unter Beteiligung der SPÖ die geringste Mehrheit hätte. Zusammen würde man auf 23 Mandate der 42 Mandate kommen. Vermutlich deshalb versucht Stadler, die Hand auch den anderen Parteien auszustrecken: „Uns ist wichtig, dass wir im Gemeinderat und im Stadtsenat nicht nur in einer Koalition entscheiden. Daher werden wir allen Parteien auch ein Angebot machen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, an der positiven Entwicklung der Stadt aktiv mitzuarbeiten.“ Am 23. Februar soll die konstituierende Sitzung stattfinden.