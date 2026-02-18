Berufe mit Perspektiven

Vorteilswelt
Wien
18.02.2026 13:52
Bezahlte Anzeige
(Bild: FSW)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

Erfüllender Beruf mit Karrierechancen gesucht? Geförderte Ausbildungen in der Pflege machen es möglich – auch auf dem 2. Bildungsweg.

Pflege- und Betreuungsberufe sind vielfältiger als viele denken. Verschiedene Einsatzbereiche, hohe Eigenverantwortung und die Möglichkeit zu Weiterbildungen und Spezialisierungen machen eine Karriere in der Pflege attraktiv. Im FSW Bildungszentrum gibt es Aus- und Fortbildungen für jede Lebensphase und jeden Anspruch: Für Quereinsteiger:innen genauso wie für Profis, die ihre Qualifikationen erweitern wollen. Das Spektrum reicht von der Alltagsbegleitung über die Heimhilfe bis hin zur Pflegefachassistenz. Ein großes Angebot an Förderungen stellt sicher, dass Pflegeausbildungen auch für Menschen mit finanziellen Verpflichtungen möglich sind. Und auch junge Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren finden auf sie zugeschnittene Ausbildungswege – mit und ohne Matura.

Am Arbeitsmarkt gefragt
Der Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt: Gerade Pflegeassistent:innen sind stark gefragt. Bei der Ausbildung stehen Fachwissen und Professionalität im Mittelpunkt. Pflegeassistent:innen können nach der Ausbildung im Bereich der Hauskrankenpflege sowie in Einrichtungen der Langzeitbetreuung, in Krankenhäusern, in Tageszentren und in betreuten Wohngemeinschaften arbeiten. Wer sich für diese Ausbildung entscheidet, kann also unter vielen Jobs und Arbeitgebern wählen. Auch eine Ausbildung zur höher qualifizierten Pflegefachassistenz ist für Pflegeassistent:innen möglich.

Förderungen für den Quereinstieg am 2. Bildungsweg
Die Entscheidung für eine Pflegeausbildung oder einen Berufswechsel hängt natürlich auch von den individuellen Lebensumständen ab. Finanzielle Unterstützung durch Förderungen erleichtern die Entscheidung für einen beruflichen Neuanfang. So wird es auch Personen, die bereits im Leben stehen und Verpflichtungen haben, möglich, einen Pflegeberuf zu erlernen.

Ob in Spitälern, Tageszentren oder in der mobilen Pflege – Fachkräfte bleiben gefragt, denn der Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft steigt. Details zu Ausbildungen, Förderungen und Beratung gibt es im FSW Bildungszentrum.

Wien
18.02.2026 13:52
Wien
Mehr Wien
Pflege
Berufe mit Perspektiven
Massiver Widerstand
Einbrecher rammen mit Pkw Polizei-Blockade
Bei Arbeiten gefunden
Granate sorgt für Schock in Kleingartenverein
Hintergründe unklar
Streit eskaliert: Schussalarm in Favoriten
„Bitte helft mir“
Schwere Vorwürfe nach Suizid in Justizanstalt
