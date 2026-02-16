Per Anhalter zu Nomadenvolk im Süden von Iran

„An manchen Tagen saß ich in zehn verschiedenen Autos, manchmal auch nur in einem“, erzählt der 25-jährige Weltenbummler aus Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling. Start war vor drei Jahren an einer Autobahnstation in Schwechat. Ein ungarisches Paar nahm in mit bis nach Budapest. Von dort aus hantelte er sich jeden Tag ein Stück weiter. Manchmal stand er mit einem Schild am Straßenrand, oft aber einfach nur mit Handzeichen. „Ursprünglich ging es mir gar nicht um das Ziel“, erklärt Macke. Spannender war es, mit jeder Fahrt, mit jeder Begegnung, eine andere Lebensrealität kennenzulernen“.