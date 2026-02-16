Per Anhalter zu Nomadenvolk im Süden von Iran

Der Perchtoldsdorfer Valentin Macke erzählt über sein Leben bei den gastfreundlichen Qaschquais im Südiran. Über diese schöne Zeit soll nun ein Film entstehen.
„An manchen Tagen saß ich in zehn verschiedenen Autos, manchmal auch nur in einem“, erzählt der 25-jährige Weltenbummler aus Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling. Start war vor drei Jahren an einer Autobahnstation in Schwechat. Ein ungarisches Paar nahm in mit bis nach Budapest. Von dort aus hantelte er sich jeden Tag ein Stück weiter. Manchmal stand er mit einem Schild am Straßenrand, oft aber einfach nur mit Handzeichen. „Ursprünglich ging es mir gar nicht um das Ziel“, erklärt Macke. Spannender war es, mit jeder Fahrt, mit jeder Begegnung, eine andere Lebensrealität kennenzulernen“.
Jedes neue Auto war für mich wie ein Überraschungsei.
Valentin Macke, Weltenbummler
Auch der Iran war ursprünglich nicht seine Wunschdestination. „Ich wusste nur, ich möchte in Richtung Asien“.
Hängen blieb er dann bei den Qaschqais, einem besonders gastfreundlichen Nomadenvolk im Süden des Iran. Hier verbrachte er einige Zeit, zog mit der Familie umher und erlebte ihren Alltag. „Die Sprachbarriere war groß, denn sie sprachen kein Persisch und Internet gab es dort auch keines“, erzählt Macke. Die Kommunikation funktionierte trotzdem mit Händen und Füßen. Macke half mit, 250 Schafe und Ziegen zu versorgen, schlief auf einem Teppich am Boden, unterstützte beim Wäschewaschen, kochen und Tiere melken. „Noch heute bin ich mit der Familien in Kontakt“, ist Macke glücklich über diese Begegnung.
Film soll über Crowdfunding finanziert werden
Genau über diese schöne Zeit soll jetzt ein Film entstehen. Per Crowdfunding versucht Macke, Geld für Musik, Schnitt und Animation für den letzten Feinschliff zusammenzubekommen, damit dieser bald in den heimischen Kinos zu sehen sein kann.
