Der Doppelfeiertag wird hier blumig und lustig

Was für ein ungewöhnlicher Samstag! In der alten Hammerherrenstadt braut sich heute ein heiterer Ausnahmezustand zusammen: Weil der Fasching auf den Valentinstag trifft, wird närrisch gehandelt – und der traditionelle Spaß verdoppelt. Das Ergebnis: Ein improvisierter Doppelfeiertag der guten Laune. Statt großem Umzug gibt es einen lockeren „Narrenrundgang“, ganz ohne Organisation, aber mit jeder Menge Schmäh. „Wer will, setzt eine rote Nase auf, schnappt sich einen schrägen Hut – und ist mittendrin im bunten Treiben“, frohlockt Stadtchronisten-Legende Karl Piaty. Die Innenstadt zeigt sich aber auch von ihrer süßesten Seite. Alle vier Konditoreien öffnen, Blumengeschäfte blühen auf, Gastronomen servieren nachmittags auf Hochtouren und zahlreiche Shops sperren zusätzlich auf.