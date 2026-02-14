Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Florales“ Kommando

Der Doppelfeiertag wird hier blumig und lustig

Niederösterreich
14.02.2026 15:00
Die Waidhofner Narren stehen „Humor“ bei Fuß, um am Valentinstag das Kommando zu übernehmen
Die Waidhofner Narren stehen „Humor“ bei Fuß, um am Valentinstag das Kommando zu übernehmen(Bild: Piaty)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Die Narren übernehmen in Waidhofen an der Ybbs am Samstag das „florale“ Kommando. Mit improvisiertem Programm und jeder Menge guter Laune.

0 Kommentare

Was für ein ungewöhnlicher Samstag! In der alten Hammerherrenstadt braut sich heute ein heiterer Ausnahmezustand zusammen: Weil der Fasching auf den Valentinstag trifft, wird närrisch gehandelt – und der traditionelle Spaß verdoppelt. Das Ergebnis: Ein improvisierter Doppelfeiertag der guten Laune. Statt großem Umzug gibt es einen lockeren „Narrenrundgang“, ganz ohne Organisation, aber mit jeder Menge Schmäh. „Wer will, setzt eine rote Nase auf, schnappt sich einen schrägen Hut – und ist mittendrin im bunten Treiben“, frohlockt Stadtchronisten-Legende Karl Piaty. Die Innenstadt zeigt sich aber auch von ihrer süßesten Seite. Alle vier Konditoreien öffnen, Blumengeschäfte blühen auf, Gastronomen servieren nachmittags auf Hochtouren und zahlreiche Shops sperren zusätzlich auf.

Lesen Sie auch:
Faschingskostüme müssen als solche erkennbar sein – doch wie ist das mit dem Vermummungsverbot?
Krone Plus Logo
Rechtliche Grenzen
Mit Pistole und Schwert zum Faschingsumzug?
11.02.2026
Krone Plus Logo
Fasching in Ebensee
Gleichgeschlechtliches Prinzenpaar? „Bin offen“
13.02.2026
TIPP DER WOCHE
Faschingstrubel wohin man auch blickt!
13.02.2026

Eine echte Faschingshochburg
Auch kulturell tut sich etwas: Gezeigt wird der Filmklassiker „Schabernack“ (1951) sowie historische Aufnahmen früherer Faschingszüge ab 1955 – eine Erinnerung daran, dass Waidhofen jahrelang als echte Faschingshochburg galt. Organisiert wird das Ganze bewusst nicht. Kein offizieller Zug, kein Programmheft – nur Humor, Spontanität und ein närrischer Mut. Und genau das macht den Charme aus: Ein gewöhnlicher Stadtbummel, nur eben mit mehr Lachen als sonst. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.02.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
187.526 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
113.916 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
113.510 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2311 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
863 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
862 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf