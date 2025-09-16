Weiterbildungszeit folgt 2026 auf Bildungskarenz

Für Geringverdiener attraktiv

Die Mindest-Weiterbildungsbeihilfe liegt bei 1212 Euro pro Monat und damit fast dreimal so hoch wie bisher. Je nach bisherigem Einkommen kann sie bis zu 2038 Euro betragen. Man könne so „jene Personen, die formal geringe Qualifikationen haben oder ein geringes Einkommen haben, nun leichter in eine Höherqualifizierung bei aufrechtem Dienstverhältnis bringen“, so Schumann.