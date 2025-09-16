Weiterbildungszeit folgt 2026 auf Bildungskarenz

Ab nächstem Jahr ersetzt die sogenannte Weiterbildungszeit die bisherige Bildungskarenz. Die Regierung will damit gezielt Menschen mit niedrigem Einkommen oder geringerer Ausbildung fördern.
Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat den Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt, die bis 29. September andauern soll.
Anschluss an die Elternkarenz ist nicht mehr erlaubt
Für Geringverdiener attraktiv
Die Mindest-Weiterbildungsbeihilfe liegt bei 1212 Euro pro Monat und damit fast dreimal so hoch wie bisher. Je nach bisherigem Einkommen kann sie bis zu 2038 Euro betragen. Man könne so „jene Personen, die formal geringe Qualifikationen haben oder ein geringes Einkommen haben, nun leichter in eine Höherqualifizierung bei aufrechtem Dienstverhältnis bringen“, so Schumann.
