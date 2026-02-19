Vorteilswelt
„Krone“-Hochrechnung

Keine Sorgen bei Salzburger Zweitligisten

Salzburg
19.02.2026 21:00
Austria-Sportdirektor Roland Kirchler mit Trainer Christian Schaider.
Austria-Sportdirektor Roland Kirchler mit Trainer Christian Schaider.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wenn am Freitag der Startschuss ins Frühjahr der 2. Fußball-Liga fällt, ändert sich trotz des Stripfing-Aus und der Klagenfurter Insolvenz wenig an der Ausgangslage. Auf- und Abstiegsrennen sind offen. Rechnet man die Hinrunde hoch, muss man sich aus Salzburger Sicht aber keine Sorgen machen.

Die ersten Fünf trennen im zweiten Stock nach 17 Runden nur drei Punkte. Projiziert man die Ergebnisse des Herbstdurchgangs aufs Frühjahrsprogramm, bleibt logischerweise St. Pölten vorne und würde somit im Sommer seine Oberhaus-Rückkehr nach fünf Jahren feiern.

Aus Salzburger Sicht läuft alles ähnlich beruhigend wie im Herbst. Der FC Liefering wird als Siebter sicher im Mittelfeld halten, Aufsteiger Austria Salzburg mit fünf Punkten Rückstand drei Ränge dahinter ebenso. Somit wären violette Sorgen wie beim letzten Zweitliga-Abenteuer vor einem Jahrzehnt überhaupt kein Thema.

Was dabei hilft: Nach dem Aus von Stripfing und dem Beginn des Klagenfurter Insolvenzverfahrens – der Klub kann bis 20. Februar Rekurs einlegen - wird das Abstiegsrennen eine Rumpfvariante. Nicht einkalkuliert sind etwaige Sorgen bei anderen Klubs, die im Laufe der Saison noch akuter werden könnten. 

Endstand:
📊 Bereinigte Hochrechnung (ohne Stripfing)

Prognose RangTeamErwartete Punkte
1SKN St. Pölten~62
2SKU Amstetten~60
3Admira Wacker~60
4Austria Lustenau~56
5Floridsdorfer AC~54
6Austria Wien II~44
7FC Liefering~41
8First Vienna FC~38
9Austria Klagenfurt II~37
10Austria Salzburg~36
11Rapid Wien II~34
12Kapfenberger SV~32
13SC Bregenz~23
14WSPG Wels~23
15Sturm Graz II~22
Salzburg
19.02.2026 21:00
Salzburg

