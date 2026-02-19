Keine Sorgen bei Salzburger Zweitligisten

Wenn am Freitag der Startschuss ins Frühjahr der 2. Fußball-Liga fällt, ändert sich trotz des Stripfing-Aus und der Klagenfurter Insolvenz wenig an der Ausgangslage. Auf- und Abstiegsrennen sind offen. Rechnet man die Hinrunde hoch, muss man sich aus Salzburger Sicht aber keine Sorgen machen.