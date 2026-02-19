TEZ verhandelt mit Gewerkschaft über Sozialplan

Der Betriebsrat betonte die konstruktive Gesprächsbasis, tritt aber weiter gegen Kürzungen und Kündigungsdrohungen für die bis zu 83 Mitarbeiter ein. Der Großteil der Mitarbeiter bangt um die eigene Existenz und lehnt das Angebot des wirtschaftlich angeschlagenen TEZ bis heute ab. Am 5. März wollen sich die Beteiligten erneut gemeinsam an einen Tisch setzen.