Wie erkenne ich eine seriöse Autowerkstatt?

Billigangebote mit versteckten Kosten, technische Überforderung und unseriöse Lockvogelangebote prägen zunehmend das Bild der Werkstattbranche. Viele Autofahrer stellt das vor Herausforderungen: Wie lässt sich eine wirklich seriöse Kfz-Werkstatt erkennen? Die DR Drive GmbH, geführt von Patrick Berky, beleuchtet die wichtigsten Auswahlkriterien, mit denen Konsumenten auch in einem zunehmend komplexeren Markt bösen Überraschungen vorbeugen.