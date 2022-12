Politiker erstattet Anzeige wegen Ekel-Garage

Die „Krone“ berichtete bereits mehrfach über die Zustände in der einstigen Top-Immobilie in der Salzburger Bahnhofsgegend. Nun hat SPÖ-Gemeinderat Vincent Pultar Anzeige erstattet. Bereits Anfang Dezember seien Pultar beim Parken in der Tiefgarage zwei Sachen unangenehm aufgefallen. „Mir wurden Drogen angeboten und ich habe mitbekommen, wie sich ein Suchtkranker in der Garage eine Spritze gesetzt hat“, so Pultar.