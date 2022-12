Betreiber der Ekel-Garage gibt Besitzer die Schuld

Blut, Drogen-Spritzen, Exkremente, Taubendreck und ein unfassbarer Gestank: Das erwartet Besucher des CityCenters in der Tiefgarage - die „Krone“ berichtete über die Zustände in der einstigen Top-Immobilie in der Salzburger Bahnhofsgegend. Eigentümer Andreas Heigl betonte, nichts von den Missständen zu wissen, und gab die Schuld dem Garagenbetreiber Contipark. Dieser will den Vorwurf aber nicht auf sich sitzen lassen.