Song Contest: Nikotin blickt in Wiener Katakomben

Musikmachen, das sei für ihn „eine Sucht. Ich mache das nicht aus Spaß oder Langeweile. Sondern es ist für mich wie Wasser trinken. Manchmal ist es angenehm kühl, manchmal verbrennt man sich. Kunst ist auch immer eine Kollision mit sich selber.“ Als Künstler wolle er sich auch immer wieder verändern und sich neuen Herausforderungen stellen. Deshalb komme der Song Contest jetzt zur rechten Zeit: „Das ist die fetteste Bühne der Welt, das ist eine riesige Show. Es wäre einfach geil, wenn ich Österreich vertreten würde, weil ich glaube, dass ich ein super Kandidat bin für Wien und den passenden Sound mitbringe.“