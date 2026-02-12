Ärger um Aussagen von United-Mitbesitzer Ratcliffe

„Kostet Geld“

Ratcliffe hatte in dem Interview ausgeführt, es könne keine funktionierende Wirtschaft geben, wenn Millionen Menschen Sozialleistungen bezögen und eine große Zahl von Migranten in das Land komme. Das koste Geld. „Das Vereinigte Königreich ist doch von Einwanderern kolonisiert worden, oder etwa nicht?“, sagte der Vorstandschef des Chemiekonzerns Ineos.