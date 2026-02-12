ÖSV-Athletin: „Zu viel Druck macht alles kaputt!“

Beim Europacup-Super-G in Sarntal (It) fuhr die Villacherin Nadine Fest vorige Woche der Konkurrenz davon, holte den Sieg. „Und trotzdem war es für mich fast ein Tiefpunkt, ich war im Ziel richtig emotional. Ich habe gesehen, dass ich es eigentlich kann“, sagt die 27-Jährige. Denn im Weltcup läuft es diese Saison bisher noch nicht – 23 Punkte hat Fest in Abfahrt und Super-G geholt. „Ich muss endlich realisieren, dass ich mir mit dem Druck alles selbst kaputt mache. Wenn ich im Weltcup starte, gehe ich ganz anders ins Rennen“, betont Nadine.