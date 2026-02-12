Skeleton: Maier zur Halbzeit weit abgeschlagen

Die Rückkehr an die Stätte seiner stärksten Saisonleistung hat Skeleton-Pilot Samuel Maier am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Italien kein Glück beschert. Zur Halbzeit des Männer-Bewerbs reihte sich der Tiroler auf Rang 14 ein, im November hatte er im Eiskanal von Cortina zum Weltcupauftakt noch Rang zwei belegt.