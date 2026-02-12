Vorteilswelt
Olympische Spiele

Skeleton: Maier zur Halbzeit weit abgeschlagen

Olympia
12.02.2026 12:24
Samuel Maier
Samuel Maier(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Rückkehr an die Stätte seiner stärksten Saisonleistung hat Skeleton-Pilot Samuel Maier am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Italien kein Glück beschert. Zur Halbzeit des Männer-Bewerbs reihte sich der Tiroler auf Rang 14 ein, im November hatte er im Eiskanal von Cortina zum Weltcupauftakt noch Rang zwei belegt.

Maiers Rückstand auf einen Stockerlplatz betrug 1,57 Sekunden, auf den führenden britischen Saisondominator Matt Weston fehlten dem 26-Jährigen 2,03 Sek.

0,32 Sek. hinter Maier klassierte sich Österreichs zweiter Vertreter, Florian Auer, als 18. Die entscheidenden zwei Läufe sind für Freitag (19.30/21.05 Uhr) angesetzt.

