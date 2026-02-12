Tuchel verlängert als Teamchef der „Three Lions“

Thomas Tuchel hat einen neuen Vertrag als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft unterschrieben. Der 52-jährige Deutsche soll die „Three Lions“ demnach bis nach der EM 2028 betreuen, die in England, Schottland, Irland und Wales stattfinden wird.
Das gab der englische Fußballverband FA am Donnerstag bekannt. Tuchels ursprünglicher Vertrag wäre nach der WM in Nordamerika in diesem Sommer ausgelaufen.
„Es ist kein Geheimnis, dass ich bisher jede Minute geliebt habe, in der ich mit den Spielern und Betreuern gearbeitet habe“, wurde Tuchel in einer Mitteilung zitiert. Der ehemalige Klub-Coach von Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea und Bayern München trainiert Englands Auswahl als Nachfolger von Gareth Southgate seit Jänner vergangenen Jahres. England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama.
