Tuchel verlängert als Teamchef der „Three Lions“

„Es ist kein Geheimnis, dass ich bisher jede Minute geliebt habe, in der ich mit den Spielern und Betreuern gearbeitet habe“, wurde Tuchel in einer Mitteilung zitiert. Der ehemalige Klub-Coach von Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea und Bayern München trainiert Englands Auswahl als Nachfolger von Gareth Southgate seit Jänner vergangenen Jahres. England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama.