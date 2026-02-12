Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis 2028

Tuchel verlängert als Teamchef der „Three Lions“

Fußball International
12.02.2026 11:36
Thomas Tuchel bleibt bis 2028 Teamchef der englischen Nationalmannschaft.
Thomas Tuchel bleibt bis 2028 Teamchef der englischen Nationalmannschaft.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Thomas Tuchel hat einen neuen Vertrag als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft unterschrieben. Der 52-jährige Deutsche soll die „Three Lions“ demnach bis nach der EM 2028 betreuen, die in England, Schottland, Irland und Wales stattfinden wird. 

0 Kommentare

Das gab der englische Fußballverband FA am Donnerstag bekannt. Tuchels ursprünglicher Vertrag wäre nach der WM in Nordamerika in diesem Sommer ausgelaufen.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich bisher jede Minute geliebt habe, in der ich mit den Spielern und Betreuern gearbeitet habe“, wurde Tuchel in einer Mitteilung zitiert. Der ehemalige Klub-Coach von Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea und Bayern München trainiert Englands Auswahl als Nachfolger von Gareth Southgate seit Jänner vergangenen Jahres. England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
214.641 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.226 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
164.261 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1271 mal kommentiert
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
981 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
750 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Fußball International
Migrationsdebatte
Ärger um Aussagen von United-Mitbesitzer Ratcliffe
Bis 2028
Tuchel verlängert als Teamchef der „Three Lions“
Nächste Hiobsbotschaft
Kurz nach Comeback: Kai Havertz erneut verletzt
20-Tore-Stürmer
WM-Traum geplatzt: „Ich bin am Boden zerstört“
RB platzt der Kragen
„Absoluter Wahnsinn!“ Wirbel nach Bayerns Aufstieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf