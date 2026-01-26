Streit um Ärztezentren für Kinder spitzt sich zu

Die Tiroler Ärztekammer und das Land schießen scharf gegen die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Noch immer fehle eine Vereinbarung, damit auch für Kinder Primärversorgungszentren entstehen können. Die Gesundheitskasse wehrt sich.
Die ÖGK verzögert hierzulande den Ausbau der kassenärztlichen Versorgung im Bereich der Kinderheilkunde – das werfen Tiroler Ärztekammer und Land der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vor. Konkret fehlt eine Vertragsgrundlage zur Errichtung einer Primärversorgungseinheit für Kinder. Andere Bundesländer haben solche Einrichtungen bereits.
In anderen Bundesländern gibt es Vereinbarungen. Weshalb dies in Tirol anscheinend nicht möglich ist, konnte uns kein Verantwortlicher schlüssig erklären.
Stefan Kastner, Tirols Ärztekammer-Präsident
Bild: Christof Birbaumer
Ärztekammerpräsident Stefan Kastner und Gesundheits-Landesrätin Cornelia Hagele halten fest, dass die gesetzlichen Voraussetzungen seit 2023 auf dem Tisch liegen, es die ÖGK aber nicht geschafft habe, „die notwendigen Vertragsgrundlagen inklusive Honorierung zu erstellen“. Kastner: „So langsam zweifle ich am Willen der ÖGK, Primärversorgungszentren für Kinder in Tirol umzusetzen!“
ÖGK: „Warten auf Rückmeldung.“
Vonseiten der ÖGK heißt es in einer Stellungnahme, dass bereits im vergangenen Sommer der Tiroler Ärztekammer konkrete Modelle aus anderen Bundesländern übermittelt worden seien, leider habe man aber noch keine Rückmeldung dazu erhalten. „Uns als ÖGK ist es ein sehr großes Anliegen, dass wir so bald als möglich in Tirol Kinder-Primärversorgungseinrichtungen haben“, meint Werner Salzburger, Vorsitzender des Landesstellenausschusses.
Man plane, direkt auf Kinderärzte zuzugehen, um bis zur Fertigstellung der gesamtvertraglichen Vereinbarung mit ihnen Pilotvereinbarungen abzuschließen.
