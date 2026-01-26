Streit um Ärztezentren für Kinder spitzt sich zu

ÖGK: „Warten auf Rückmeldung.“

Vonseiten der ÖGK heißt es in einer Stellungnahme, dass bereits im vergangenen Sommer der Tiroler Ärztekammer konkrete Modelle aus anderen Bundesländern übermittelt worden seien, leider habe man aber noch keine Rückmeldung dazu erhalten. „Uns als ÖGK ist es ein sehr großes Anliegen, dass wir so bald als möglich in Tirol Kinder-Primärversorgungseinrichtungen haben“, meint Werner Salzburger, Vorsitzender des Landesstellenausschusses.