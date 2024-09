Abriss von Haus in Schärding wird kompliziert

Das Gebäude in Schärding, in dem vor zwei Wochen eine Decke eingestürzt ist und zwei Bauarbeiter unter sich begraben hat, soll nun stückweise abgetragen werden. Das berichtete der ORF Oberösterreich am Freitag unter Berufung auf Bürgermeister Günter Streicher (SPÖ). Bei dem Unglück sind zwei junge Syrer ums Leben gekommen und ein weiterer Mann verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung.