Wie es in Schärding nach dem Todesdrama weitergeht

So etwas wie Normalität kehrt in Schärding nach dem schrecklichen Unglück, bei dem vergangene Woche zwei syrische Arbeiter (23) verschüttet und dadurch getötet worden waren, wohl noch länger nicht ein. Doch zu Wochenbeginn machte die Stadt einen ersten Schritt Richtung Alltag: Am Montag wurden viele Sitzungen nachgeholt, die seit vergangenem Dienstag, dem Tag des tödlichen Unfalls, abgesagt worden waren.