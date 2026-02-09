„Herz im Gurktal!“: Großfamilie führt elf Filialen

In der Bäckerei am Fleischmarkt ist vieles neu, ins Kaffeehaus passen nun 40 Personen. „Wir haben sogar eine Kinderecke und einen leuchtenden Ballon“, erzählt die Gurktalerin Athina Stocklauser, die in vierter Generation den Betrieb führt. Auch in der Bahnhofstraße, auf dem Benediktinermarkt, in der Obirstraße, in Weitensfeld, Gurk, Althofen und auf der Turrach gibt es Stocklauser-Betriebe, drei Filialen sind in der Steiermark im Bezirk Murau zu finden (Kreischberg, Stadl, Murau).