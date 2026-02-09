„Herz im Gurktal!“: Großfamilie führt elf Filialen

Einen Monat wurde umgebaut, jetzt hat die Bäckerei Stocklauser am Fleischmarkt in Klagenfurt aufgesperrt. Christopher Taumberger hat also einen Nachfolger gefunden. Die Stocklausers führen elf Bäckerei-Filialen bzw. Cafés, Athina Stocklauser erzählt vom Erfolgsweg des Gurktaler Familienbetriebs.
In der Bäckerei am Fleischmarkt ist vieles neu, ins Kaffeehaus passen nun 40 Personen. „Wir haben sogar eine Kinderecke und einen leuchtenden Ballon“, erzählt die Gurktalerin Athina Stocklauser, die in vierter Generation den Betrieb führt. Auch in der Bahnhofstraße, auf dem Benediktinermarkt, in der Obirstraße, in Weitensfeld, Gurk, Althofen und auf der Turrach gibt es Stocklauser-Betriebe, drei Filialen sind in der Steiermark im Bezirk Murau zu finden (Kreischberg, Stadl, Murau).
Bäckerei wurde 1908 gegründet
„Insgesamt haben wir elf Betriebe, die alle von der Großfamilie Stocklauser geführt werden. Das Herz der Familie ist im Gurktal“, erzählt Athina. 15 enge Verwandte aus der Stocklauser-Familie arbeiten mit. Die Berufung ist dem Nachwuchs der Bäcker-Traditionsfamilie also in die Wiege gelegt.
Die Bäckereigründung war 1908, da hat der Uropa die ersten warmen Semmeln verkauft. Der Opa lebt noch, ein Frühstück in Klagenfurt ist nach ihm benannt, es heißt „Stockl Michl“. Seine Frau hat Leni geheißen, auch für sie gibt es das Frühstück „Bäck´n Leni“.
Bäckerei steht in Weitensfeld
Gebacken wird ausschließlich in Weitensfeld. „Mein Onkel Martin ist Bäckermeister, er führt mit Bruder Hannes den Betrieb.“ Ein Foto von Martin, wie er noch ein kleiner Lauser war, hängt im Kaffeehaus am Fleischermarkt. Es ist ein altes Bild, am Firmenauto steht der Name Stocklauser. „Lauser hat es in unserer Familie viele gegeben“, schmunzelt Athina.
Jeden Morgen fahren in Weitensfeld die Zusteller in alle Richtungen weg, alle Filialen und viele Täler werden beliefert, auch die Hochrindl und die Flattnitz. „Am Fleischmarkt wird um 5.30 Uhr geliefert“, erzählt Athina. „Für die fluffigen Zimtschnecken sind wir bekannt, der Punschkrapfen ist köstlich, auch das Brot beliebt. Der Sauerteig geht 72 Stunden, das Brot wird von allen gut vertragen.“ Torten werden ebenfalls für jeden Anlass gebacken.
„Jeder Bäcker ist wichtig!“
Mittlerweile kann man auch in Kärnten an jeder Ecke Brot kaufen, alle Supermärkte produzieren seit vielen Jahren Gebäck. Was vielen kleineren Bäckern schadet. Athina wittert jedoch keine Konkurrenz, sondern sieht den Weg positiv: „Jeder Bäcker in Kärnten ist wichtig.“
