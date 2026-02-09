Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Ehrenbürger

Bürgermeister wird nicht mehr zur Wahl antreten

Kärnten
09.02.2026 21:14
Bürgermeister Klaus Glanznig (Zweiter von rechts) erhielt die Ehrenbürgerschaft.
Bürgermeister Klaus Glanznig (Zweiter von rechts) erhielt die Ehrenbürgerschaft.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Geschocktes Schweigen beim Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Klaus Glanznig: Der langjährige Gemeindechef von Treffen verkündete seinen politischen Rückzug.

0 Kommentare

Es war angerichtet im Seminarzentrum EduCare in Treffen: Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, von Einsatzorganisationen und Vereinen sowie Familie und Freunde waren gekommen, um mit Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) die Verleihung der Ehrenbürgerschaft zu feiern.

Bei seiner Rede machte der Gemeindechef den gesamten Saal aber kurz sprachlos: „Nach reiflicher Überlegung werde ich bei der Bürgermeisterwahl 2027 nicht mehr antreten.“

Damit zieht Glanznig kurz nach seinem 66. Geburtstag einen Schlussstrich unter seine 40-jährige Tätigkeit im Gemeinderat für Treffen. Glanznig startete 1986 als Gemeinderat und war ab 1993 Gemeindevorstand. Von 1996 bis 2013 war er Vizebürgermeister und folgte danach Karl Wuggenig im Amt des Bürgermeisters. 

Große Freude beim neuen Ehrenbürger der Marktgemeinde Treffen.
Große Freude beim neuen Ehrenbürger der Marktgemeinde Treffen.(Bild: Katrin Fister)

Wie lange Glanznig noch im Chefsessel der Gemeinde sitzen wird, soll schon bald feststehen. „Ich werde mich mit meinem Vize Andreas Fillei und meiner Fraktion über eine vorzeitige Übergabe beraten. Ich übergebe eine gut aufgestellte Gemeinde.“ Bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft gab es für den scheidenden Gemeindechef Standing Ovations.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
293.728 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
280.102 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
151.226 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Mehr Kärnten
Neuer Ehrenbürger
Bürgermeister wird nicht mehr zur Wahl antreten
kärnten.museum
Mit Forschergeist die Vielfalt der Natur erleben
Besondere Blumenerde
Kärntner Innovationen begeisterten Gartenprofis
Bäcker am Fleischmarkt
„Herz im Gurktal!“: Großfamilie führt elf Filialen
Das Jubiläum lockt
Kärntner Langläufer zum 39. Mal beim Dolomitenlauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf