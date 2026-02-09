Bürgermeister wird nicht mehr zur Wahl antreten

Geschocktes Schweigen beim Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Klaus Glanznig: Der langjährige Gemeindechef von Treffen verkündete seinen politischen Rückzug.
Es war angerichtet im Seminarzentrum EduCare in Treffen: Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, von Einsatzorganisationen und Vereinen sowie Familie und Freunde waren gekommen, um mit Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) die Verleihung der Ehrenbürgerschaft zu feiern.
Bei seiner Rede machte der Gemeindechef den gesamten Saal aber kurz sprachlos: „Nach reiflicher Überlegung werde ich bei der Bürgermeisterwahl 2027 nicht mehr antreten.“
Damit zieht Glanznig kurz nach seinem 66. Geburtstag einen Schlussstrich unter seine 40-jährige Tätigkeit im Gemeinderat für Treffen. Glanznig startete 1986 als Gemeinderat und war ab 1993 Gemeindevorstand. Von 1996 bis 2013 war er Vizebürgermeister und folgte danach Karl Wuggenig im Amt des Bürgermeisters.
Wie lange Glanznig noch im Chefsessel der Gemeinde sitzen wird, soll schon bald feststehen. „Ich werde mich mit meinem Vize Andreas Fillei und meiner Fraktion über eine vorzeitige Übergabe beraten. Ich übergebe eine gut aufgestellte Gemeinde.“ Bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft gab es für den scheidenden Gemeindechef Standing Ovations.
