Bürgermeister wird nicht mehr zur Wahl antreten

Wie lange Glanznig noch im Chefsessel der Gemeinde sitzen wird, soll schon bald feststehen. „Ich werde mich mit meinem Vize Andreas Fillei und meiner Fraktion über eine vorzeitige Übergabe beraten. Ich übergebe eine gut aufgestellte Gemeinde.“ Bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft gab es für den scheidenden Gemeindechef Standing Ovations.