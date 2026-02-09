Mit Forschergeist die Vielfalt der Natur erleben

Neue Mitmach-Ausstellung aus dem Nationalpark

Am Donnerstag (12. Februar, 10 bis 12 Uhr) wird es im kärnten.museum besonders aufregend: Zehn, neun, acht und schon hebt die Rakete ab. Kinder ab acht Jahren starten im „Forscherclub: Mission Klimaschutz“ zu einer spannenden Reise ins All und blicken auf unsere Erde herab. Dabei lernen sie verschiedene Ökosysteme kennen, entdecken die Bedeutung der biologischen Vielfalt und erfahren, worin sich Klima und Wetter unterscheiden.