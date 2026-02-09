Mit Forschergeist die Vielfalt der Natur erleben

Abenteuer zwischen Erde und Weltall: Im kärnten.museum gehen Kinder spannenden Fragen rund um Klima und Artenvielfalt nach.
Um dem tristen Hochnebel in den Ferien etwas Farbe zu verleihen, lädt das kärnten.museum zu spannenden Workshops ein. Am Mittwoch (11. Februar, 10.30 bis 12 Uhr) begeben sich junge Forscher auf eine Reise ins magische Erdreich. Gemeinsam entdecken sie, wie aus lebendigem, gesundem Boden hochwertige Bio-Lebensmittel entstehen.
Kinder ab sechs Jahren erkunden mit allen Sinnen: sie fühlen, riechen, schmecken und staunen. Quer durch Feld und Wiese werden die Zusammenhänge zwischen Natur, Landwirtschaft und Ernährung anschaulich erklärt.
Neue Mitmach-Ausstellung aus dem Nationalpark
Am Donnerstag (12. Februar, 10 bis 12 Uhr) wird es im kärnten.museum besonders aufregend: Zehn, neun, acht und schon hebt die Rakete ab. Kinder ab acht Jahren starten im „Forscherclub: Mission Klimaschutz“ zu einer spannenden Reise ins All und blicken auf unsere Erde herab. Dabei lernen sie verschiedene Ökosysteme kennen, entdecken die Bedeutung der biologischen Vielfalt und erfahren, worin sich Klima und Wetter unterscheiden.
Mit einem außergewöhnlichen Projekt startet das kärnten.museum zudem am 20. Februar: Die Mitmach-Ausstellung „Kleine Hände – große Schätze | Entdeckungen von Kindern aus Natur und Kultur“ kommt vom MINI-Museum Mallnitz in die Landeshauptstadt. Das MINI-Museum Mallnitz ist Europas erstes von Kindern gestaltetes Museum zur Artenvielfalt.
Mehr als 1000 Fundstücke – von der Adlerfeder bis zum Zirbenzapfen – erzählen Geschichten aus dem Nationalpark Hohe Tauern und zeigen, wie wertvoll selbst kleinste Schätze für die Biodiversität sind. Workshop-Anmeldungen sind unter 0664 620 20 44 oder wissenswertwelt@kaernten.museum erforderlich.
