Angst vor ICE-Razzien: Bad Bunny sagt USA-Tour ab

Künstler schoss öffentlich gegen ICE

Das Fehlen von US-Terminen auf der Tour zu seinem sechsten Album „Debí Tirar Más Fotos“ hat seit der Ankündigung im Mai Spekulationen in den sozialen Medien ausgelöst. Bad Bunny hatte zuvor gegenüber „Variety“ gesagt, Auftritte in den USA seien „unnötig“. Außerdem hatte er Ice auf Instagram offen kritisiert und im Juni eine Story gepostet, in der er die Agenten als „Hurensöhne“ bezeichnete, die es nicht schaffen, „Menschen in Ruhe zu lassen, die einfach nur arbeiten“.