The big interview
Are you trying to annoy Andreas Babler, Mr. Niessl?
Hans Niessl (74) kicked off the race for the Hofburg this week. Burgenland's former governor talks to the Kronen Zeitung about the "left-left" SPÖ, "People's Chancellor" Kickl, his favorite federal president, and the sources of his confidence.
The venue for our interview—the Café Bellaria in Vienna—could not have been better chosen. The name comes from a ramp to the Hofburg that was built for Empress Maria Theresa so that Her Majesty could drive her horse-drawn carriage directly to her chambers. "I like it," laughs Hans Niessl. On Tuesday, he surprised Austria's domestic politics with his announcement that he is considering running for president in the 2028 election. So "ramp to the Hofburg" fits.
Weiterlesen mit Krone+
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.