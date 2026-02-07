Vorteilswelt
The big interview

Are you trying to annoy Andreas Babler, Mr. Niessl?

Nachrichten
07.02.2026 22:00
Former Governor Hans Niessl (74) on Friday afternoon in front of the Vienna Hofburg
Former Governor Hans Niessl (74) on Friday afternoon in front of the Vienna Hofburg(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

Hans Niessl (74) kicked off the race for the Hofburg this week. Burgenland's former governor talks to the Kronen Zeitung about the "left-left" SPÖ, "People's Chancellor" Kickl, his favorite federal president, and the sources of his confidence.

0 Kommentare

The venue for our interview—the Café Bellaria in Vienna—could not have been better chosen. The name comes from a ramp to the Hofburg that was built for Empress Maria Theresa so that Her Majesty could drive her horse-drawn carriage directly to her chambers. "I like it," laughs Hans Niessl. On Tuesday, he surprised Austria's domestic politics with his announcement that he is considering running for president in the 2028 election. So "ramp to the Hofburg" fits.

