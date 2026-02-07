Are you trying to annoy Andreas Babler, Mr. Niessl?

The venue for our interview—the Café Bellaria in Vienna—could not have been better chosen. The name comes from a ramp to the Hofburg that was built for Empress Maria Theresa so that Her Majesty could drive her horse-drawn carriage directly to her chambers. "I like it," laughs Hans Niessl. On Tuesday, he surprised Austria's domestic politics with his announcement that he is considering running for president in the 2028 election. So "ramp to the Hofburg" fits.