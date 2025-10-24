Blutiger Messerangriff am Wiener Westbahnhof

Brutale Attacke am Wiener Westbahnhof: Ein 32-jähriger Mann ist Donnerstagabend Opfer eines Messerangriffs geworden.
Laut Polizei soll der Mann (32) gegen 22 Uhr gemeinsam mit einem Freund am Bahnhof in Wien-Neubau unterwegs gewesen sein, als die beiden von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurden.
Polizei bittet um Hinweise
Nach einer kurzen Unterhaltung zog der Unbekannte plötzlich ein Messer und stach dem 32-Jährigen in den linken Oberschenkel. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Bahnsteige.
Fahndung läuft
Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen. Mögliche Hinweise können in jeder Polizeistelle entgegengenommen werden.
